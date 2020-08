¡Fuerte interna! Las Trillizas de Oro renunciaron a su programa

View this post on Instagram

u00bfSaben que es la #Maculopatia? Es una de las principales causas de pu00e9rdida de la visiu00f3n en personas mayores de 50 au00f1os. Se trata de una enfermedad degenerativa de la retina que causa pu00e9rdida de la visiu00f3n central progresiva. Genera distorsiu00f3n, visiu00f3n borrosa, manchas oscuras que aparecen en el centro de la visiu00f3n, etc. Si tenes mu00e1s de 50 au00f1os es hora de ocuparte de tus ojos, consulta periu00f3dicamente a tu oftalmu00f3logo, la detecciu00f3n e intervenciu00f3n a tiempo son vitales para frenar la perdida de la visiu00f3n. . . . Gracias a la gente de @novartis por compartir informaciu00f3n en el sitio web maculopatias.com.ar. Ingresa, infomate y hace #FocoEnVos