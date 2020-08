¡Se hizo viral! El gesto de Moria Casan mientras Esmeralda Mitre lloraba en vivo

Esmeralda Mitre volvió este martes a la pista del Cantando 2020 después de haber sido salvada la semana pasada por el jurado en la sentencia. La actriz y cantante volvió a elegir una canción en inglés (aunque cantó la mitad en español) y el jurado la destrozó con las devoluciones. La pareja se llevó un total de 16 puntos y va directo a la sentencia.

Lo que sucedió fue que la participante quiso apelar a la emoción y lloró en vivo durante varias partes de la canción. Sin embargo, nadie le creyó las lágrimas y terminó jugándole en contra.

La nota la dio Moria Casán con sus inigualables gestos durante la performance de Esmeralda. En un momento, la diva es captada por las cámaras en primer plano y no puede disimular su sorpresa ante lo que estaba escuchando y viendo.

Finalmente, Moria Casán fue lapidaria: "No me gustó, no creí nada. Un horror como desafinaste al comienzo. Se vio una puesta no puesta. No te creí el llanto para nada".