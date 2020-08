Con una escotada blusa y sin ropa interior, la foto de Rita Ora que cautivó a todos

Rita Ora, es una cantante, compositora y actriz británica de ascendencia kosovar que está brillando en la música pop convirtiéndose en una de las personalidades más importantes de la música actual.

Claramente una de las mejores decisiones que tomó su familia fue la de mudarse a Londres para buscar mejores oportunidades de vida. Allí la bella morena mostró interés y dotes en la música y en la actuación.

Esto le permitió lanzar su carrera como cantante que con el paso de los años logró cosechar millones de seguidores en todas partes del mundo.

En tanto que actualmente la bellísima británica la está rompiendo con su última canción llamada "How To Be Lonely" que hasta el momento cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

Por su parte en redes sociales posee una gran popularidad y esto lo ha demostrado en su último posteo de Instagram donde compartió fotos de ella con una blusa que se llevó todas las miradas.