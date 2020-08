Muy delicada: la enfermedad que obliga a Shakira a revisiones mensuales

En el documental de su gira “El Dorado Tour” la cantautora colombiana Shakira dejó en evidencia que su vida no es tan color de rosa como se ve y que, con respecto a su carrera, ha tenido que atravesar diversos momentos difíciles.

Una de las situaciones más estresantes para la colombiana fue sin duda cuando se enfermó de las cuerdas vocales y le dijeron que existía la posibilidad de que no pudiera cantar: igual que para todo artista, fue una noticia devastadora.

“Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”.