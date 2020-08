Nostalgia pura: la tristeza de Alejandro Sanz sigue dando de qué hablar

El cantante español Alejandro Sanz está viviendo uno de sus momentos más duros, pues no solamente está esta época en la que no puede presentarse a cantar delante su público sino que además atraviesa demandas judiciales de su ex pareja.

Cómo le ha pasado a la mayoría de los artistas en estos últimos meses, el intérprete de “Corazón Partio” está lidiando por primera vez en su 30 años de trayectoria con la imposibilidad de compartir con sus seguidores y esto evidentemente le ha puesto bastante triste.

Recientemente en las historias de Instagram, Sanz recordó uno de los maravillosos momentos que vivió hace cinco años, cuando el 30 de julio de 2015 comenzaba la gira “Sirope” y le quiso rendir honores al recuerdo con la fotografía en uno de los inicios de sus shows.

Poniendo todo su esfuerzo, Sanz ha dejado claro que no ha dejado de trabajar mientras sus fanáticos están esperando nuevas propuestas, pues en varias oportunidades se ha mostrado en los estudios de grabación dando a pensar que está haciendo nueva música.

La vida personal del cantante está llena de momentos bastante agridulces: además de su divorcio, su ex pareja presentó demanda por incumplimiento de manutención de sus hijos, mientras, él pareciera estarse desahogando también en una nueva relación sentimental.