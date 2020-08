El castigo ejemplar que Susana Roccasalvo pedirá para Lío Pecoraro

Esta semana la periodista Susana Roccasalvo hizo publica una denuncia en contra de su colega Lío Pecoraro por presuntamente haber atentado contra su trabajo mediante una maniobra de hostigamiento telefónico. Debido a que la conductora sale en vivo desde su casa para Implacables, su programa de El Nueve, un llamado a su smartphone genera una interferencia que le impide seguir al aire.

Susana instruyó a su abogado, Mauricio D’Alessandro, para que investigara esta situación que venía sufriendo desde hace un tiempo. "Ahí dije: ‘No, esto está hecho con animosidad’. No me llamaban a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde. No. ‘Esto lo están haciendo a propósito’, dije. Hice la denuncia, me llamaron como cuatro veces de la fiscalía para declarar, y me preguntaron de todo", explicó Susana esta semana al sitio Teleshow.

Ante la investigación pertinente, la periodista recibió la noticia de que el dueño de la línea desde la cual la llamaban era de Pecoraro. "Me quedé helada: no podía creer la maldad, la locura, la psicopatía de la gente. Tirarse contra el propio canal que te da trabajo. Evidentemente debe tener algo personal conmigo", especuló. "Para que hayan tomado el caso, en la Justicia se dieron cuenta de que hay mucha animosidad. Lamento mucho que haya gente tan detestable trabajando dentro de El Nueve. Atentaron contra mi programa, pero fundamentalmente contra el propio canal", concluyó.

Ahora, y según publicó el periodista Adrián Pallares en Teleshow, Susana quiere que Pecoraro -en caso de ser encontrado culpable- cumpla la pena con una especie de probation, según adelantó Rodrigo Lussich en Intrusos. La misma consistiría en atender la línea telefónica que brinda información sobre el COVID-19, prestando así un servicio a la comunidad a modo de compensación por el perjuicio generado contra Roccasalvo.