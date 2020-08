Barby Franco reveló que hay un fantasma en su casa y mostró las cámaras de seguridad

Barby Franco reveló las experiencias paranormales que vive a diario en su casa. De acuerdo a lo relatado por la modelo, un fantasma vive en su hogar desde hace ya varios años y mostró las pruebas con un video de las cámaras de seguridad.

"Llamé a un parapsicólogo que es amigo mío porque tenía mucho miedo. A las 3 y media de la mañana, el tipo baja el picaporte y abre la puerta solo. Del otro lado de la puerta, no tiene picaporte la puerta, así que si o si tenés que entrar con llave y el tipo baja el picaporte y abre la puerta", relató y mostró el video que muestra cómo se abre la puerta sin que hubiera nadie.

Además, Barby contó que apodó al supuesto fantasma como Mateo: "Él se manifiesta cada vez que tiene ganas. Le hablo y tengo muy buena onda. A veces recibo como mensajes buena onda, sé que a un montón de gente que vivió en casa la encerró en alguna habitación y no podían salir. Mi casa tiene 100 años. Burlando no lo cree, pero a veces se manifiesta con él".

"El parapsicólogo profesional que vino a casa me dijo que hay varias entidades o energías, que eran 5 o 6 y que el único que no se quería ir de la casa era éste porque estaba cómodo. También me dijo que es un chico que está enterrado atrás, en el patio", concluyó.