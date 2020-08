Así fue la reaparición de Jimena Barón tras su misteriosa ausencia en las redes

Desde que comenzó la cuarentena social obligatoria, las redes sociales de Jimena Barón se transformaron en una especie de serie cargada de capítulos. Todos los días subía fotos, video e historias a Instagram. Sin embargo, de un día para el otro, las publicaciones se acallaron. Igual que los distintos momentos de intimidad que venía compartiendo con su hijo Morrison y especialmente con su ¿ex?, Daniel Osvaldo, desde la casa del futbolista, en la que los tres transitaban el aislamiento juntos, y donde la pareja parecía haberse reconciliado luego de un largo tiempo separada.

Entonces comenzaron las dudas sobre el presente de la cantante. Claramente algo pasó para que dejara de estar tan activa en las redes. Recordemos que su ultimo posteo en Instagram fue el 13 de julio.

Lo cierto es que la Barón fue encontrada en plena calle por un notero de la revista Paparazzi y aclaró cómo se encuentra.

"Estoy re bien, no tienen de qué preocuparse", dijo sobre su prolongada ausencia en las redes. Y consultada sobre su actual relación con Osvaldo, explicó: “No tengo nada para decir. ¿Si tuvo líos en Banfield? ¿Qué líos? Ningún lío, eso es de afuera, se arma. Que yo sepa no tuvo ningún lío”.

Luego, admitió que había recibido un llamado para integrar el jurado del Bailando y luego del Cantando. "No, para conducir no me llamaron. Me llamaron para jurado del Bailando y después del Cantando. Ahora voy a ver si puedo ayudar a Lizardo (Ponce) y a Karina (Jelinek)", cerró.