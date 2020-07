¿Qué pasó? Mirtha Legrand lo bloqueó de Whatsapp

Mirtha Legrand tuvo un sorpresivo gesto que con uno de los periodistas de "Nosotros a la mañana". Al parecer, la diva de los almuerzos, habría bloqueado sin motivo alguno a Tomás Dente. Fue él mismo quien lo contó al aire el viernes en la pantalla chica.

“Yo la quiero y la admiro mucho, pero a mi me da la sensación de que se equivocó. De hecho, hablé con la producción y me decían que Mirtha, en su momento, no estaba muy ducha con el WhatsApp", reveló Dente.

"Un día estábamos charlando re bien, de hecho me preguntaba por qué no tenía hijo, era una charla tipo 2 de la mañana, súper bien. Charlábamos porque ella es muy cariñosa y amorosa, y al otro día no aparecía más la fotito”, agregó.

“Me di cuenta que me había bloqueado y no entendí por qué, porque no hubo nada, ninguna situación tensa. Hablé con los chicos de su producción y me dijeron: 'Tomi, seguramente ella sin querer te bloqueó. Igual la amamos mucho”, cerró el tema.

Nicole Neumann, su compañera del programa, aprovechó y lo chicaneó: “Es que sos muy intenso, Tomi. Yo te amo, pero por ahí una señora más grande no te tiene tanta paciencia. Cuando querés sacar un audio..."

Al parecer el joven periodista, que ha convertido en marca registrada los audios que le envían los famosos, es insistidor a la hora de conseguirlos.