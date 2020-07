MendoExit: "Habría que hacer que el país sea como Mendoza"

El programa de ayer de "La noche de Mirtha" contó con importantes invitados: la periodista y conductora María Julia Oliván, el periodista Roberto Cachanosky, el escritor y pensador Julio Bárbaro y el abogado Alejandro Fargosi.

La mesaza se cargó de temas políticos: las consecuencias económicas de una cuarentena más estricta, el crimen de Fabián Gutiérrez, la denuncia por supuesto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, y el famoso "Mendoexit", entre otros.

"Habría que hacer que todo el país sea como Mendoza, no que ellos se vayan", afirmó Fargosi, ex Consejero de la Magistratura de la Nación. "Este gobierno quiere que todos seamos pobres y tontos así nos dominan", agregó y aseguró que es mentira que no hay trabajo en nuestro país.

Por su parte, Cachanosky, indicó que en Argentina se ha perdido la cultura del trabajo. "No veo un gobierno que venga a construir nada", remarcó. “A la provincia de Mendoza la están boicoteando con la plata”, señaló.

“A la provincia de Mendoza la están boicoteando con la plata”, dijo Roberto Cachanosky @RCachanosky en #MesazaEnCasa. pic.twitter.com/5Bfld6bmBF — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) July 5, 2020

Para él en nuestro país, en estos momentos, no hay una propuesta de carácter económico.