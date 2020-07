Vinculan a Nicole Neumann con un influyente abogado "del poder"

Pese a que ya pasaron varios famosos invitados por el vivo de Instagram que hace Nicole Neumann para entrevistar a diferentes figuras, una de sus últimas transmisiones con el abogado Rafael Cúneo Libarona sería la antesala de algo más que una simple relación profesional.

Así lo deslizó Pilar Smith en El Espectador, el programa que conduce Ángel de Brito por la CNN Radio Argentina. "Se están conociendo, están ‘chichoneando’ y hay onda", fue la primera pista que contó la periodista.

Segundos más tarde, Smith develó el misterio: "No me la quiero jugar a romance, pero hay algo. Aparentemente, Nicole Neumann se está conociendo con el abogado Rafael Cúneo Libarona. Me dicen que antes estuvo con Dolores Barreiro y que no se decidía entre ella y Nicole, o sea que esto vendría desde hace un tiempo".

Por último, Pilar se adelantó a una posible negación y opinó de este vínculo: "Seguramente ella va a salir a desmentirlo, pero me dicen que la cosa viene bien y que estarían por blanquearlo en cualquier momento. Me gusta la pareja".

Consultada por Clarín al respecto, Nicole reconoció la buena relación con Cúneo Libarona aunque aclaró que "No hablo de mi vida privada y sentimental hace como un año. Rafa es amigo".

Después la pregunta sobre si era su abogado para temas personales."Me ayudo con unos temas en su momento si, y a veces lo consulto por temas en nuestro programa de El Trece", agregó.