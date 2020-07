Tajante respuesta de Gianinna al descalificador audio de Diego Maradona

Un nuevo capítulo se suma al culebrón mediático dentro del clan Maradona. Luego de que sus hijas, Dalama y Gianinna, mostraran su preocupación públicamente por la salud de Diego, desde que se filtró un polémico video en el que aparece en un estado deplorable, los enfrentamientos no han cesado.

Hace unos días, Gianinna contó en "Intrusos" que a través de la justicia buscará que su padre se trate contra su adicción al alcohol. Incluso, yendo más allá, también manifestó que denunciarán al entorno del Diez por "privación ilegítima de la libertad". Esto último tiene que ver con la denuncia pública de Dalma, que contó que a su padre le cambian todo el tiempo el número de teléfono para que no hable con ellas.

Por su parte, el actual técnico de Gimnasia no se quedó callado y expuso temas íntimos de su hija. Según el audio que filtró el diario Clarín, todo ocurrió en su fiesta de 15 años. "Córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la lleve desmayada con quince añitos a su casa. Esto, la verdad, me duele. Pero no voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen".

Rápidamente, Dalma decidió contestarle a través de su cuenta de Instagram. "Basta para mí, basta para todos", fue la frase que utilizó.

Horas después Gianinna agregó una reflexión en las historias de dicha red social, donde se explayó, aunque sin criticar a su padre en particular.

"Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen...". Luego, agregó: "Quienes me conocen sabe de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía". "Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida", finalizó.