Rocío Oliva se metió en el escándalo de Diego Maradona: "Hay que internarlo"

Tras la polémica entre el Diego Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna, quienes denuncian que no lo ven bien de salud y que las personas del entorno no le permiten tener contacto con ellas; ahora se suma Rocío Oliva, quien dio su opinión al respecto durante su participación en "Polémica en el bar".

"A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien y, si eso es lo mejor para él, está bien", explicó Rocío.

Luego, explicó que esto que dicen sobre las personas que rodean a Diego no es nuevo. "Se escuchó de todas las personas que estuvieron en el trono con él. En un momento fue (Verónica) Ojeda, en otro Rocío...Quién esté en ese momento gobernando, va a ser el culpable del entorno malo", aseguró.

Sobre la posibilidad de que ese "eterno" prohíba a Diego ver a sus hijas, Oliva comentó: “Yo tengo otra forma de pensar y de accionar. Yo, hija, voy a la puerta del country a ver a mi papá y no me saca nadie. Es mi forma, yo no mandaría un mensaje. No digo que esté mal. Pero las chicas saben dónde vive. Y yo, en su lugar, voy y hasta que no lo vea no me voy tranquila".

Por otra parte, la actual panelista dijo que ese tema viene de la época en que el mánager del actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata era Guillermo Cóppola. "Es eterno esto, no es nada nuevo. Si, repito: si a Diego lo ven mal, yo estoy totalmente de acuerdo con las hijas", indicó.