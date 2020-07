El polémico y durísimo audio de Diego Maradona contra Dalma y Gianinna

El pasado lunes, Diego Maradona apareció en escena respondiendo una curiosa acusación de parte del abogado defensor de Claudia Villafañe, Fernando Burlando, quien expresó que Dalma y Gianinna estaban analizando denunciar por privación ilegítima de la libertad al entorno del astro argentino.

Ante esto, el "10" publicó un video cargado de ironía y con las manos manos atadas: "Ay, no sabía que estaba preso, de verdad". Luego se suelta las manos y sigue "miren lo preso que estoy, esto es de una torta que se hizo acá, en esta casa". Para cerrar agrega "preso las pelotas".

Tras el episodio, trascendió que además existía un audio donde se refería con duros términos a sus hijas. Y este jueves, el diario Clarín, lo difundió. Recuerda un viejo episodio con una de ellas, aunque sin nombrarla, y les pide que dejen de ponerse del lado de su ex mujer. "Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen", dice. Duro y sin filtro, ¿habrá respuesta?