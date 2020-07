La respuesta de Tinelli tras los rumores de "encuentros deportivos" con Valdés

Mientras crecen los rumores de reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, el periodista Luis Ventura contó que la ex pareja se está viendo a escondidas con un plan casi perfecto para que los vecinos no se den cuenta.

"Hablo de reconciliación porque hay un reencuentro, al menos en lo presencial. No sé si a nivel pareja esto tiene más proyección, pero Marcelo está luchando. Nada de esto es gratuito, tiene un un espíritu deportivo. Hay que salvar esos 14 pisos de diferencia que tienen, y por escalera de emergencia", comentó Ventura, afirmando que Tinelli opta por subir por la escalera para no ser visto.

"Marcelo vive en el piso diez y ella en el 24. Hay catorce pisos de diferencia. Marcelo los recorre entre dos y tres veces por día. No toma ascensor para no quedar expuesto ante las miradas o a alguna pregunta irreverente o imprudente. Entonces el tipo va por la escalera de emergencia. Hay 16 escalones entre piso y piso. Si uno multiplica 16 por 14, te va a dar 224. Si lo hace tres veces por día, eso te da 672 escalones. No son como los escalones de Rodrigo Lussich, son muchos más. La va a ver y después baja, razón por la cual esos 672 escalones que utiliza en cada uno de las subidas, llegamos a la suma de 1344 escalones por día que hace el señor Tinelli para ver a Guillermina”, detalló Ventura.

Al ver esto, el empresario no se quedó callado y lanzó un tuit que deambula entre la ironía y la complicidad: "Guauuuuu. ¿¿¿1300 escalones por día??? Jaja. Los quiero".