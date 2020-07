En ropa interior, Stephanie Denmer le responde a los haters

Stephanie Demner es una de las influencers más importantes del país. Gracias a su más de 1.000.000 de seguidores, siempre recibe comentarios de lo más variados en cada una de sus publicaciones. Luego de subir una foto en la que mostraba sus abdominales, muchos la criticaron acusándola de retocarlos con Photoshop. Ante esto, la modelo respondió.

"Este es un mensaje para los que me dijeron que me había pintado los abdominales. Cuando yo me siento y me paro, se me marcan los abdominales. Ahí están las rayitas. O sea me acabo de levantar porque estaba sentada en la compu y ahí están. Pintado es un montón, supongo que también fue la luz, pero ridículo", comentó.

Ahora, para dejar nuevamente en claro su postura compartió una foto luciendo un modelo de ropa interior diseñado por la China Suárez.