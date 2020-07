Natalie Weber mandó al frente a Wanda Nara por abuso de Photoshop

Mientras hacía un vivo con su amigo Facu Verón, la modelo Natalie Weber acusó que Wanda Nara hace abuso de retoques en las fotos que publica en su cuenta de Instagram.

“Tendría que hacer un curso de Photoshop. Así, cuando se afina la pierna, no le queda el cuádriceps como en la pantorrilla. Parece que se le hubiera derretido un pedazo de madera”, disparó Weber.

Y agregó: “Y debería decirles a las esposas de los futbolistas del mismo equipo de Icardi que no la filmen. Porque cuando la filman es el triple de lo que muestra ella misma en sus redes. Que está mal igual, ¿por qué se achica? ¿Porque no se acepta como es y quiere vender una imagen de lo que no es? Eso está mal. Hay un mensaje erróneo ahí”.

Zaira Nara, la hermana de Wanda decidió responder por Twitter cargando contra Weber: “¿A las que se operan también critica?”.