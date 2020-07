Impactante: las 3 cosas que no conocías de Jennifer Lopez

La actriz y cantante estadounidense de 51 años, Jennifer Lopez, es una de las artistas más influyentes e importantes de todo el mundo. La ex esposa de Marc Anthony ha marcado tendencia tanto en el mundo artístico como en otros rubros.

Aquí te dejamos 3 detalles que capaz no conocías de la “Diva del Bronx”:

No fuma ni bebe: Es muy raro verle con un trago en la mano a JLo, si lo has visto puede haber sido un liviano cocktail. Ella ya ha declarado en más de una ocasión que no es muy fan de las bebidas alcohólicas y además no fuma.

Google Images se inventó gracias a ella luciendo un vestido verde de Versace en el año 2000. JLo rompió el principal buscador del mundo, Google, tras lucirse con el recordado vestido. Los internautas no dejaban de buscar la imagen y en esa época solo aparecían los links. De esa forma la compañia se dio cuenta de la necesidad de mostrar las imágenes que los usuarios buscaban y de ahí nació Google Images.

Ha sido maestra de baile de celebridades como Jack Nicholson, el cual pidió la ayuda de Jennifer Lopez para una interpretación de una película o Shakira a quien le enseño su twerking para el último SuperBowl.