El duro momento familiar que atraviesa Karina Jelinek luego de filtrarse que tiene novia

Karina Jelinek atraviesa una crisis familiar como resultado de las declaraciones de Yanina Latorre. Recordemos que la panelista de Los Ángeles de la mañana aseguró que la modelo está de novia con una mujer y, aunque ella lo negó rotundamente, al parecer su familia no reaccionó bien ante los rumores.

A través de sus redes sociales, la modelo contó el duro momento que atraviesa: "Gracias por bloquearme herma[no] y sacarme del grupo familiar"; reveló en un tuit, y luego agregó: "Lamentablemente no soy lo que querés que sea y no puedo manejar lo que sale de mí en las noticias".

Gracias por bloquearme herma y sacarme del grupo familiar, lamentablemente no soy lo que queres q sea , ni puedo manejar lo que sale de mi en las noticias, imposible uD83DuDC94 Igual te quiero uD83DuDE14 #Nadaesloqueparece — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) July 25, 2020

"Es imposible, pero igual te quiero. Nada es lo que parece", concluyó, junto a emojis de llanto y corazón roto.

Algunos usuarios le recordaron su famosa frase: "Lo dejo a tu criterio", y le aconsejaron que no se deje influir por aquellos que no disfruten junto a ella de su felicidad. Otros la cuestionaron por exponer un conflicto familiar privado en el mundo virtual, pero ella prefirió no responderles.

Recordemos que Jelinek es una de las participantes confirmadas del Cantando 2020, que se estrenó ayer a las 22.30, y seguramente en las próximas galas no podrá evitar que el periodista Ángel de Brito -conductor del ciclo junto a Laurita Fernández- le pregunte al respecto.