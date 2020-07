La sorpresiva declaración de Baby Etchecopar sobre el caso del jubilado: "Me dio pena el ladrón"

Baby Etchecopar comenzó su editorial de su programa de A24 opinando sobre el accionar de Jorge Ríos, el jubilado de 71 años que mató al delincuente que, unos minutos antes, lo había golpeado brutalmente al robarle junto a otros tres cómplices.

"Yo tengo una visión muy fea de la cosa, al punto que me voy a ligar su puteada. Yo no digo lo que le dice la Justicia, ni lo que hay que decir, lo que es políticamente correcto.", comenzó diciendo el periodista.

"Me dio mucha pena por el ladrón. Y yo lo puedo decir porque yo me tiroteé y maté a un ladrón, pero lo maté en el medio de una cantidad de balas que iban y venían que no se veía ni quién tiraba ni a quién le tiraban. Yo no sé si me hubiese ido corriendo atrás del ladrón, si hubiera tenido las dos piernas sanas, una cuadra o 60 metros y lo hubiera terminado en el piso", declaró.

Luego, el conductor aclaró: "Entiendo al hombre, lo justifico, lo comprendo y le doy mi más sincero reconocimiento".

"Si una persona quiere violar a tu hija o te entra a tu casa, estás adentro, te tiran, le tirás, se muere uno de los dos... Bueno, es un duelo. Pero seguir a una persona y terminarlo en el piso, por lo menos me pareció una imagen dolorosa", consideró sobre el video que registró una cámara de seguridad, y que muestra cómo el jubilado le dispara dos veces en la calle.