Adrián Suar recibió una fuerte acusación por parte de Guido Süller: "Venís juntándola en pala"

La noche del jueves, Adrián Suar estuvo como invitado al programa Ya somos grandes, conducido por el periodista Diego Leuco. El fundador, director artístico y accionista de la productora Polka, habló por primera vez de la situación de su empresa, que a raíz de la pandemia está con todas sus producciones paradas.

"Hoy Polka está cerrada. Muchas de las cosas de la productora están en stand by. Mi situación es parecida a la de muchas muchas empresas en la Argentina que están cerradas. Tengo el desafío de ver cómo me reinvento", comentó Suar.

Respecto del futuro de la empresa, aclaró: "Yo quiero pelear. Lo que más me dolería es quebrar, que el negocio me tape. Yo sé lo que la gente de Polka está pasando. Siempre fuimos una productora modelo, en la que todo estuvo bien. Es la primera vez que me enfrento a una situación así, que tengo estos líos. Si tenés más gente que horas de televisión, podés aguantar unos meses. Le debe pasar a muchos restaurantes, bares y Pymes. No tengo miedo, tengo una preocupación. Y una responsabilidad".

En este contexto, tras las declaraciones de Suar y el conflicto entre los trabajadores de la productora, fue Guido Süller quien salió a opinar a través de Twitter:

"PAGÁ SUAR !! POLKA !! Mas de 25 años juntándola en pala, y por unos meses de recesión decís que no podés pagar el mes de Julio. 350 Familias tienen que seguir comiendo…", disparó contundente.