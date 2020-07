Yanina Latorre sorprendió a todos al confesar la fantasía que quiere cumplir con su marido

Yanina Latorre confesó sin filtro ante el equipo del programa LAM una fantasía que quisiera cumplir con su marido Diego Latorre. "Imaginate que llegás a tu casa con tu marido y le llevás a Jelinek, le va a encantar. Yo la llevaría. Lo único que no me separo y me quedo con vos", comenzó polémica dejando sorprendidos a sus colegas del piso.

"Ya lo dije varías veces que haría un trío con Jelinek sin problemas. Nunca hice un trío, pero es una fantasía cada vez más recurrente", agregó.

Y finalizó: "Mi plan es el siguiente, no lo haría en Argentina, lo haría afuera con alguien de otro país. No con Karina. Una noche salgo, me levanto a una y la llevo al hotel", en referencia a futuros viajes con Diego.

Tras sus desbocados comentarios, la panelista se disculpó al aire por su hija adolescente Lola que la estaba bancando desde su casa, como todas las mañanas. "Pobre Lola que está mirando. Y Dora también. Bueno, Lola, mamá se quiere divertir, me quedan pocos años. Hay una edad en la que ya no te da la cadera para hacer un trío", cerró Latorre entre risas.