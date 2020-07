El rotundo cambio de rumbo de Mónica Ayos en plena pandemia

View this post on Instagram

Holaud83dudc4bud83cudffb Falta mucho? Falta menos... Mientras tanto me abriu0301 un canal YouTube. SUSCRIu0301BANSE, ES UNA ORDEN. Hareu0301 vivos. La cuarentena finalmente logrou0301 lo que en estos anu0303os nada ni nadie pudo...jamau0301s quise y siempre esquiveu0301 hacerud83dudc49ud83cudffb TUTORIALES pero me los piden tanto que seleccioneu0301 las preguntas mas frecuentes y repetidas que uds me hacen desde siempre( xq su insistencia y perseverancia es infinita) OJOud83dudc49ud83cudffbesto serau0301 sin canjes de por medio para no sentirme presionada ni obligada porque los que me conocen saben que si estoy bajo presiou0301n no me divierto tantoud83dudc49ud83cudffb sus preguntas mas frecuentes fueron: u2728cou0301mo cuido mi Pelo, u2728mi Piel y cou0301mo aplico mi estilo de u2728makeup para que se vea natural y disimular imperfecciones . Serau0301 u0026#34;A MI MANERAu0026#34; porque no soy experta ni profesional en esas materias, pero siu0301 les puedo asegurar q soy muy prau0301ctica y estoy llena de trucos que a miu0301 me funcionan desde hace anu0303os y que voy a compartirles por primera vez en este confinamiento. Para eso tengo que tener suscriptores en el canalud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0f, si no es al pedo! Y en un par de diu0301as subo todo lo prometido. Asiu0301 que vayan---u0026gt; ud83dudccdud83dudc49ud83cudffbYoutube u0026#34;Monica Ayos Oficialu0026#34; ud83dudccdud83dudc49ud83cudffb https://www.youtube.com/channel/UCw7LXG6DRIkdPV38geMrroA