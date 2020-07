Fuerte video de trabajadores de Polka contra Suar: "No seas farsante"

La producotra Polka atraviesa su momento más complicado, al punto de no estar en condiciones de pagar a sus empleados los sueldos correspondientes al mes de julio.

Sin propuestas en pantalla y la imposibilidad de sostener la infraestrucutra de 350 empleados, quienes impulsaron una serie de medidas de fuerza que incluyen una movilización a las puertas de Artear, empresa que se convirtió en socia mayoritaria de Polka, prevista para este mediodía.

"Adrián está muy dolido, aunque entiende que es la cara visible de la empresa", aseguran fuentes cercanas al actor y gerente de programación de eltrece.

Hasta que se declaró la pandemia de coronavirus, el 65 por ciento de los ingresos de Polka provenían de ficciones diarias y, el resto, de producciones que se emiten semanalmente. Desde comienzos de mayo, cuando se decidió levantar de manera definitiva Separadas por la imposibilidad de seguir adelante con sus grabaciones, la compañía dejó de tener productos diarios al aire y, como consecuencia de ello, no ingresó más dinero.

"Vivimos juntos momentos de alegría y también pasamos momentos difíciles, pero ninguna época ha sido tan complicada e incierta como esta. Estoy viviendo este período con mucha tristeza y preocupación e imagino la angustia en cada uno de ustedes", escribía Adrián Suar en una carta dirigida a sus empleados, difundida el 1 de julio.

"La Polka que conocimos hasta antes de la pandemia es insostenible, no sabemos con qué industria nos vamos a encontrar cuando se reactive nuestra actividad. En medio de esta incertidumbre, desconozco a qué Polka estamos yendo", remarcó el actor y empresario.

Por otro lado, trabajadores difundieron un video en el que combinan varios títulos de las ficciones de Polka con un contundente mensaje hacia Suar: "Adrián: no seas gasolero ni farsante. Solamente vos sos culpable y sin códigos. Tu parte del trato no es de valientes. Ya sabés que los ricos no piden permiso. ¿Dónde está el hombre de honor? No nos dejes vulnerables. Los únicos que están noche y día junto a vos, y somos herederos de una venganza. Tenemos ilusiones compartidas, somos de fierro y campeones de la vida. Sé que son tiempos compulsivos, creí que eras un maestro o tal vez un padre coraje. Pero te convertiste en lobo. Tratame bien y no te aproveches de la fragilidad de los cuerpos, dando signos de otros pecados en bien de la pobre alma mía. No queremos ser comodines ni estrellas separadas. Hay una vida posible donde no haya apariencias y donde hay alguien que me quiera, viviendo en este hermoso país, Argentina, tierra de amor y venganza"

Sobre el final aparece una placa con la leyenda: "Por la falta de pago de nuestro aguinaldo y nuestro salario. Por nuestro futuro. ¡Que el accionista mayoritario se haga cargo de nuestro presente y nuestro futuro!".