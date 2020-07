Tras tirarle alcohol en gel en la cara a Fernández, Canosa aclaró los tantos

En el programa radial "Por si las moscas", Viviana Canosa aclaró el episodio en el que le pidió a Aníbal Fernández que se pusiera alcohol en gel, y tras la negativa del referente kirchnerista, la conductora terminó salpicándole la cara, situación que fue muy criticada en las redes sociales. “

Yo se lo llevo a la mesa con Aníbal, siempre que viene él puede pasar de todo, porque él es una bestia y yo también, él después me explicó que si yo le ponía el alcohol es como que él perdía. Cuando yo le tiré el alcohol pensé que la tapa estaba cerraba. Aníbal si no te la gana, te la empata, pero siempre te la gana. Es uno de los dirigentes con más cintura política que conozco”, sostuvo la periodista.

“Lo llamé a Aníbal después, y él me dijo 'dejáte de joder vuelvo cuando quieras'. En ese momento no me di cuenta, fue un blooper, nunca supe que la tapa no estaba cerrada”, agregó.