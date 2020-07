Marcela Coronel redobló la apuesta y sepultó a Denise Dumas

Tras el polémico cruce al aire entre la conductora Denise Dumas y la panelista Marcela Coronel, la última renunció al programa "Hay que ver" y sostuvo que Dumas la "descalificó, maltrató y humilló".

Este miércoles, en un móvil con LAM Coronel redobló la apuesta: "No tengo nada que decir de lo que ella diga ahora en estos términos. La nota habla por sí misma y el tape también; por eso me da risa escuchar gente que decía que 'no era tan grave', porque yo sola se cómo me sentí en ese momento y porque en el corte me puse a llorar. Que ahora diga que se enteró varios días después, ¿y no me llamaste en toda la semana? Dale. Perfectamente sabía que yo no iba por eso".

Noticias Relacionadas Marcela Coronel destruyó a Denise Dumas con un fulminante descargo

Y agregó: "Ella no me llamó porque no le importa, no tenía ganas. Por ahí pensó que a mi se me iba a pasar. A ver, si yo tengo afecto por alguien y me dicen 'mirá, a Marcela le agarró un ataque de locura y de nervios, y se puso a llorar, no sé, ¿no la llamás por teléfono?. Encima a una compañera que además está por debajo suyo, porque ella tiene el poder del conductor".

"Cuando yo le dije al productor, me dice 'bueno hablen', y me pidió que esperara a que se me pase la calentura, porque me decía 'no podés hablarle ahora como estás' y después no es que se me pasó, pero razoné las cosas de otra manera y dije 'bueno ya se enteró, me tiene que llamar", continuó Coronel.

Y finalizó lapidaria: "No puede ser que ella, que me maltrató al aire, no se haya dado cuenta. A mi no me quedo otra, ¿que voy a ir a hacer? ¿sentarme y no hablar con la conductora? A ver si queda claro, para los que dicen que me puedo ir de un laburo porque sí, no, no me voy porque sí, me voy porque tengo y tenía un malestar enorme de tener que estar con una conductora que, sabiendo lo que a mi me pasó, me ignoró, no me llamó y renuncié, la verdad es esta".