Romina Manguel renunció a Animales Sueltos: ¿peleas o desgaste?

Tras cuatro años como panelista, Romina Manguel deja Animales Sueltos. "Me voy con una sonrisa y agradecida con mis compañeros. Nos bancamos en los momentos más difíciles, desde la época de Alejandro (Fantino) hasta la conducción de Luis (Novaresio), que le tocó bailar con una difícil, con la pandemia que cambió la agenda. ¿Cómo no me voy a ir satisfecha del enorme trabajo hecho a lo largo de estos años?", señaló la periodista en diálogo con LA NACION.

La intención de Jotax, la productora del programa conducido por Luis Novaresio, es contar con la periodista en otro proyecto del canal. También existe la posibilidad de que Manguel conduzca un ciclo propio en la señal de noticias A24.

Manguel no se sentía cómoda últimamente con el rumbo que tomó Animales Sueltos durante la pandemia. También se habló de cruces con sus compañeros y con Novaresio, a lo que Manguel retrucó: "Por supuesto que discutimos, como pasa en cualquier lado, pero me voy con los mensajes más lindos que puedas imaginar. Con los que más debatí es con quienes mejor relación tengo, a quienes más respeto. Maxi Montenegro es mi amigo desde hace 25 años, viene a mis cumpleaños. Javi Calvo es la persona que ideológicamente está más cerca de mí. A Nacho Ortelli lo recomendé yo y (Gustavo) Marangoni se fue y nadie dijo nada. Lamento que se haya ido. Respeto la inteligencia, la cultura, su don de gente. Lamenté profundamente su salida".

Romina también aseguró que en este tiempo se ha sentido agotada y sin tiempo disponible para darle a sus hijas. Además, señaló que ha experimentado un enorme desgaste por hacer televisión todos los días a última hora de la noche.

La periodista Rosario Ayerdi sería el reemplazo de Manguel. "Con ella compartí un solo programa, no la conocía de antes. Tuvo re buena onda conmigo. Un día fue corriendo a reemplazarme, porque yo no podía ir. Con mis compañeros ya nos estamos extrañando y haciendo el duelo".