Fantino confesó su experiencia en el baño de un boliche gay

Este miércoles, Alejandro Fantino contó en su programa una particular anécdota sobre la noche en la que fue a un boliche gay y su experiencia se tornó confusa a raíz de un tenso encuentro que tuvo en el baño del lugar.

“Grandes boliches. Había uno que era boliche gay, que después fue Amérika. Se llamaba Bunker. Yo iba los domingos porque no era gay, era 'surtido'. Yo tenía 22 o 23 años, e iba los domingos cuando salía de Mitre”, comenzó el condutor.

Y detalló: “Había una palabra, un término de esa época que no sé si se sigue usando, que es 'Paki', que es que si no sos gay y sos heterosexual, sos paki. Entonces un día yo estaba en el baño, en un mingitorio ahí recién llegado, con mi pelo largo. Había unas diosas, bailarinas de hip-hop, unas bombas atómicas”.

“Era un domingo hermoso, pero yo no sabía. Entonces vino un flaco, y cuando yo termino de orinar y guardo, me dice: 'Hola, ¿qué tal?', muy serio. Y me dice: '¿Vos sos paki?¿Sos paki o no sos paki?'", siguió el conductor de Fantino a la tarde, aclarando que no sabía cómo contestar esa pregunta.

“Mirá, me dicen Gringo. Me llamo Alejandro, también me dicen Toro en Santa Fe. Me llamo Alejandro Jorge Fantino, pero no soy paki”, fue la respuesta del periodista sin saber a qué se refería esa palabra.

“Ya van dos o tres que me dicen paki, debe haber uno parecido a mí que le dicen así. Y me dijeron: ¡No, bol...! Paki son...”, y ahí lo entendí”, concluyó entre risas de sus colegas.

Tal como lo explicó Fantino, ese modismo es utilizado con frecuencia de manera peyorativa por quienes son parte de la comunidad LGBTQI+ para referirse a los heterosexuales, y el origen del mismo tiene lugar a mediados del Siglo XX en la Argentina. Es un apócope de paquidermo, animal lento, torpe, pesado y de piel dura que representa así el modo en el que se percibe a las personas heterosexuales en la intimidad. Actualmente, este término volvió a tener popularidad entre los centennials (la generación de nacidos entre 1997 y 2010).