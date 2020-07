Metrosexual confeso: Alejandro Fantino contó cómo moldea sus glúteos

Alejandro Fantino siempre le ha dado importancia a su cuidado corporal y no ha tenido problemas en definirse como un metrosexual. Esta vez, en su programa hizo una confesión sobre el mantenimiento de su retaguardia que fue festejada por sus compañeros.

El conductor contó qué hace con las plantas de aloe vera que tiene en el patio de su casa. “Saco dos lonjas, le pongo un poquito a Coni (Mosqueira, su pareja) en el rostro, y yo, ahora hace frío, pero cuando hace un poquito más de calor, me pongo en el patio y me pongo en mis glúteos. Me pongo aloe vera en mis glúteos. Te quedan paraditos”, reveló.

Luego, muy suelto, también confesó que “se peina las cejas con quinotos”.