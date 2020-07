Juana Viale sorprendió a sus comensales con una terrible situación

Para comenzar a ejercer la profesión en la práctica, los médicos realizan residencias en diversas guardias médicas. Fue con un profesional residente que se cruzó firme Juana Viale tras un accidente de uno de sus hijos tiempo atrás, hecho que recordó en televisión durante el fin de semana.

La actriz y conductora tuvo una difícil experiencia con su niño en una guardia médica. "Una vez me pasó que un hijo mío se había cortado, lo tenían que coser y era en la frente. Yo estaba arriba de mi hijo, agarrándolo. A mí me había bajado un cauce de frialdad y miraba que el que lo tenía que coser estaba temblando”, comentó Juana con respecto al residente que atendió al pequeño, y que estaba dando sus primeros pasos profesionales en la práctica real.

“Yo lo veía y pensaba ‘¿vos estás seguro de lo que estás haciendo?’. Me contó que era residente, que estaba empezando y ahí fue cuando le dije ‘con él no vas a probar’", continuó su relato y cerró explicando cómo resolvió la incómoda situación con el joven: "No lo dejé y le dije ‘traeme otra persona’. No le podía temblar el pulso. Ahora me río, pero fue terrible”.