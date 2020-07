Dejó a todos mudos: el baile de Luis Miguel que sacudió la web

El cantante mexicano Luis Miguel es de esas figuras que aunque la mayoría del tiempo estén rodeadas de polémica en cuanto a su vida personal, desde el punto de vista profesional siempre cuenta con fanáticas que lo apoyan y defienden a toda costa.

No importa si lo acusan de ser un padre ausente, incluso si sus ex parejas no quieren hablarle… Cuando se trata del escenario “Luismi” es un artista y, como tal, desata todas las pasiones haciendo su trabajo.

Recientemente se filtró un video que dio mucho de qué hablar en las redes sociales, y es que contrario a la imagen del cantante melancólico con baladas emocionales, el intérprete de “Suave” bailó con lo hacía en sus mejores años de juventud.

La grabación fue captada en uno de sus conciertos y se puede apreciar la emoción que tenían las admiradoras al ver a Luis Miguel no solo con sus mejores pasos, sino incluso quitándose la chaqueta del traje elegante que usaba.

Y es que para ser sexy no hace falta edad, se nace, como él Nuestro Sol de MéxicouD83CuDF1ELUIS MIGUEL @LMXLM, hoy sábado sabadete os publicamos este vídeo espectacular donde podemos ver a Nuestro Rey con unos movimientos un tanto...uD83EuDD14uD83EuDD14 WauuuuD83DuDC9E #luismiguel#luismiguellaserie pic.twitter.com/RkYNmlwH5z — fanclublagloriaerestúLM (@fanclublaglori1) July 18, 2020

Sin lugar a dudas es un artista en todas sus facetas. La grabación se hizo viral en Instagram y en Twitter, donde las fanáticas aprovechan para decirle que lo aman.