Mercedes Ninci reveló información sobre la flamante soltería de Marcelo Tinelli

Mercedes Ninci disparó una nueva teoría sobre las causas de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, anunciada este domingo. La periodista asegura que fue la primera en dar la noticia hace meses, pero que el conductor lo negó; y ahora lanzó otro dato sobre las propuestas que recibe como uno de los solteros más codiciados del país.

Ninci explicó que la separación fue por decisión de la empresaria. "No hay tercera en discordia", aseguró en Bendita. "Él está bajoneado. No tiene ánimo para nada. Está deprimido por el divorcio. Hablé con un amigo de él y me dijo que está muy enamorado, molesto y dolido por la ida de Guillermina", dijo la panelista.

"Desde que salió la noticia de la separación varias mujeres se le acercaron a él... ¡se le están tirando encima! Él no quiere saber nada con nadie. Chicas, no pierdan el tiempo, esperen unos días más", concluyó.