Tras tirarle alcohol en gel en la cara a Fernández, Canosa fue por más

Este jueves por la noche, Viviana Canosa terminó su entrevista a Aníbal Fernández en "Nada Personal", con un gesto que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando la periodista lo describió como "un peronista muy intenso", y luego le preguntó al político si quería alcohol en gel para higienizarse las manos, a lo que él respondió repetidas veces con un tajante "no". Lejos de escuchar a su invitado, Canosa le tiró un chorro del producto santizante que casi impacta en la cara del referente kirchenrista.

"Te pasaste de estúpida Canosa", "Desagradable la actitud de Viviana con Aníbal Fernández", "Muy maleducada", "No entiende que no es no"; fueron algunas críticas que le llovieron a la conductora.

Sin embargo, lejjos de disculparse por el exabrupto, ella redobló la apuesta con una inocultable cuota de ironía. Un usuario la arrobó en un tuit donde mencionaba que logró ser Trending Topic por su acción y le respondió: "¡¡¡Hermosa semana!!! ¡¡Gracias a ustedes que nos acompañan cada noche!!".