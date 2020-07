Tras los rumores, El Negro Oro habló de su grave cuadro de salud

Oscar "El Negro" González Oro está con una complicación de salud, y tras algunos rumores que señalaban que el conductor había contraído coronavirus, el mendocino salió a aclarar su situación en las redes sociales.

"Perdón por no haber estado en la radio, no me sentía bien. Una especie de intoxicación, seguramente comí algo vencido. Muchas gracias por la preocupación", indicó en su cuenta de Instagram arrobando a la emisora radial de la cual forma parte.

Y este miércoles ampló: "Gracias por la preocupación, estoy mejor, pero quedé muy débil. Hoy no voy a estar tampoco, mañana supongo que sí, gracias una vez más".

Finalmente, para llevar tranquilidad, el Negro escribió hoy en su cuenta de Instagram: "¡Estoy bien! El domingo me intoxiqué al comer algo vencido. En verdad la pasé mal pero ya estoy bien. Hoy mis médicos me hacen un chequeo general, hígado, riñones, estómago y corazón".

Y finalizó con una pizca de humor: "Esto es por seguridad, por su puesto. Si fuera mal de amores, como dicen en algunas publicaciones, ya estaría muerto jaja".