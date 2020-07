Sol Pérez bloqueó en las redes a Romina Malaspina: el insólito motivo

Luego de que Romina Malaspina saltara a la fama por usar un top super provocador durante la conducción de un noticiero de Canal 26, muchos usuarios compararon a la ex Gran Hermano con Sol Pérez, quien actualmente también trabaja en ese medio.

Ante tanta repercusión, la ex chica del clima salió a diferenciarse: "Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción". Luego, al parecer, Sol bloqueó de sus redes a Malaspina y este viernes se lo preguntaron en Confrontados, pero ella responsabilizó a un tercero, que es quien le maneja las redes sociales.

"No sé, yo no manejo mis redes sociales", respondió Sol ante la pregunta de los panelistas y Marina Calabró retrucó: "¡Qué mentirosa que sos!".

Sin embargo, la rubia no se hizo cargo de lo que sucede en su cuenta: "Yo tengo ahora un chico que me maneja toda la parte comercial de mi Instagram. Leo comentarios, contesto, soy re de subir historias y todo. Pero toda la parte comercial me la maneja una empresa que tiene mi Instagram y ellos ven qué es lo mejor", afirmó la entrevistada.

"Decile la verdad a la tía Marina, ¿no le dijiste al pibe que te maneja las redes ‘a esta bloqueala’?", volvió a indagar Calabró.

"No, no, no. Para nada. Quieren crear una guerra que no existe, por lo menos de mi parte. Sí me molestó en su momento que las redes sociales me ataquen a mí por algo que había hecho otra persona", finalizó Sol.