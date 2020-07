Los creadores de Dark respondieron las incógnitas sobre el final de la serie

La serie alemana Dark fue un verdadero éxito a nivel mundial. Cuando se estrenó la tercera y última temporada, la producción de Netflix se convirtió en una de las más vistas por los argentinos. Además, se dedicaron a debatir teorías en las redes sociales ya que la trama incorporó mundos paralelos que resultaron confusas para muchos. Por eso, los creadores dieron algunas respuestas sobre varias incógnitas que dejó su final.

En diálogo con The Hollywood Reporter, los autores explicaron que las realidades alternativas estaban pensadas desde el comienzo. "Queríamos presentar el mundo paralelo en la segunda temporada. Ese era el plan inicial", comentó Jantje Friese, uno de sus creadores. "Cuando llegamos a la segunda temporada, la cambiamos nuevamente. Pensamos que era mejor modificar las piezas del rompecabezas. Sabíamos que queríamos seguir en muchas direcciones, pero no necesariamente sabíamos en qué puntos de la narración nos referiríamos a ellas".

En ese sentido, Baran bo Odar profundizó sobre el conflicto: "La idea de los tres mundos se muestra en la segunda temporada , a través de la imagen del libro que está leyendo la joven Elisabeth, una imagen con los tres mundos: ves a Adam soplando viento en un mundo, y en el otro, ves a Eva soplando viento en el otro mundo, y el mundo de origen, en el medio". Además, sostuvo, hay algunas pistas en los diálogos.

Tanto Baran bo Odar como Jantje Friese coincidieron en que el final de la serie es agridulce. "Aunque también se puede interpretar como una misión suicida, por supuesto", señalaron. "Siempre me gustó la idea de que hay dos personajes que son oponentes, que luchan entre sí todo el tiempo y que tienen que darse cuenta de que no son importantes. Tienen que darse cuenta de que 'sí, sufrimos y tenemos dolor y deseos, pero los dos no somos tan importantes como para que existamos y que alguien más no pueda ser feliz'. Para mí, es un final muy feliz darse cuenta de que no se trata solo de ti todo el tiempo ".

Por último, en relación al giro de Hannah proponiendo a Jonas como el nombre para su futuro hijo, Friese argumentó: "Es a la vez esperanzador y siniestro. Ponemos un punto, esperamos un poco, y luego ponemos un signo de interrogación al final".