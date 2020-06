Último adiós: el mundo de la música despide a Pau Donés

View this post on Instagram

La famu00edlia Donu00e9s Cirera comunica que Pau Donu00e9s ha fallecido el du00eda 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cu00e1ncer que padecu00eda desde Agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo mu00e9dico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebru00f3n, Hospital Sant Joan Despu00ed Moisu00e8s Broggi, ICO (Institut Catalu00e0 du0026#39;Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncolu00f3gico de la Vall Hebru00f3n)u00a0todo su trabajo y dedicaciu00f3n durante todo este tiempo. Pedimos el mu00e1ximo respeto e intimidad en estos momentos tan difu00edciles