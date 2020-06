El sorpresivo anuncio de Stefy Xipolitakis que dejó atónitos a sus seguidores

View this post on Instagram

Amor en tiempos de cuarentena jajajaja....mientras al mundo le falta amor, a u00e9l @sebastianpelisch le sobra y sigue apostando. Se cumplen 8 au00f1os de amor y Me pidiu00f3 matrimonio.... yo ud83dude0dud83eudd2aud83dude03ud83eudd70ud83eudd2aud83eudd2fu2764ufe0f q nervioooooooos ud83eudd2aud83eudd2aud83eudd2aud83eudd2aud83eudd2aud83eudd2aud83eudd2a . . Total #look by @ropa_bellaok ud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4f #love #quarentena #married #casamiento en puerta u2049ufe0f