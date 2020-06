Los detalles del video que Oriana Sabatini subió y luego borró

Mientras Ova Sabatini este lunes cumple 55 años, su hija Oriana quiso saludarlo desde una manera muy particular desde Italia. La cantante compartió un video retro en el que se los ve juntos cuando ella era una bebé, mientras su padre daba una entrevista para televisión. Sin embargo, la cantante rápidamente decidió borrar dicho video.

En el corto se veía a Oriana con un chupetín y Ova pidiendo que le convide. "Me das un poquito", preguntaba Ova. Ante el rechazo inicial, la pequeña finalmente cedía y le dejaba probarlo . Al final del video, Ova pregunta: "¿Y un besito?", a lo que la niña tiernamente consentía.

Luego Oriana compartió otro video explicando: "Habia hecho otro posteo de cumpleaños, pero miro este video una y otra vez y es muy lindo como para no compartirlo. Le mande un video a mi papa dedicandole una de mis canciones favoritas y le pedi a mi mamá que lo grabara para ver su reaccion. Feliz cumple pa! Te amo hasta el infinito ❤️✨ (no me mates por subir esto😬)"