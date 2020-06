¡Lista para el altar! El impresionante look de Juana Viale

Juana Viale se encuentra reemplazando a su abuela en la conducción del programa quien, debido al contexto actual, ha decidido guardarse en casa para cuidarse. Anoche, Juanita sorprendió a todos con un increíble look con el que quedaron fascinados.

Más de uno quedó mudo al ver entrar a Viale al estudio con su atuendo blanco con transparencias y perlitas. "Un vestido de encaje de chantilly francés con mini perlitas color nude", definió la actriz. Realizó la "clásica vuelta" que tanto ama Mirtha y como era de esperar, se la dedicó a ella: "abuelita, esto es para vos".

Como invitados en "La noche de Mirtha" estuvieron la actriz Graciela Alfano, el periodista Luis Bremer, la modelo Luli Fernández y la periodista Dominique Metzger.

Durante la velada se vivió un momento muy divertido cuando la actriz le hizo notar a la cheff Jimena Monteverde que no le había contado qué plato vegetariano le había preparado para ella. “A mí no me dijiste qué me ibas a hacer”, resaltó Juana luego de que Monteverde enumerara los platos de los demás invitados de la mesaza y todos estallaron en risas.