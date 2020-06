¿Cómo está hoy la nena de la publicidad de mayonesa? Sigue en tevé y no lo sabías

View this post on Instagram

Este su00e1bado 19hs por la @tv_publica se viene la cuarta temporada de @laligadelacienciaargentina y yo no puedo mu00e1s de felicidadddddd! Con pandemia o sin pandemia, con mucho barbijo y alcohol en gel, este programa se hace! u0026lt;3 Aguante la ciencia en la tele!