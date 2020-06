¡Furioso! Marcelo Longobardi amenazó con romper la cuarentena

Marcelo Longobardi expresó hoy en Radio Mitre su desacuerdo con la extensión de la cuarentena, medida que anunció anoche el presidente Alberto Fernández en compañía de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kiciloff.

"Lo voy a poner de manera sencilla: yo no voy a estar sin ver a mis hijos hasta el veintiuno de junio, porque llevo así desde el veinte de marzo", argumentó hoy el periodista con cierto tono de enojo.

En su enojo, el conductor obvio que la cuarentena se extiende en realidad hasta el 28 de junio.Longobardi viene siendo bastante crítico con algunas medidas de gobierno respecto a la cuarentena.

"En la calle podés caminar con cierta distancia, en un geriátrico estás muy complicado. El impacto de los contagios es en lugares cerrados como en el Sanatorio Güemes, a pesar de los recaudos y como consecuencia del encierro", había dicho hace unos días en su programa.

En este punto, el periodista mostró su enojo: "¡Pero por favor señores! Déjense de joder. Es una cosa inconcebible ya que los papás no puedan salir con los hijos a dar una vuelta manzana, pero por favor", disparó. .

Ahora, dio el argumento para romper la cuarentena: "La explicación que nos ofreció anoche el presidente fue inaceptable; que el Gobierno prolonga la cuarentena para que la gente no joda más no es aceptable para el presidente de un país, no es un argumento para que una persona no pueda ver a sus hijos".

Recordemos que Marcelo es papá de 6 hijos, a los que no puede ver debido al cumplimiento estricto de la cuarentena.