Diego Ramos puso a Jorge Rial en su lugar con un fuerte pase de factura

Diego Ramos sorprendió este viernes en Intrusos con un fuerte pase de factura a Jorge Rial en vivo. Luego de una semana intensa, tras la filtración de un video íntimo y hablar por primera vez de su pareja, el actor decidió curar las heridas de un cruce pendiente con el conductor de Intrusos.

"Hay cierta gente con la que no nos metemos con su intimidad, vos sos un caso", indicó Rial. A lo que Ramos rápidamente retrucó: "Ustedes ahora no se meten. Yo no quise hablar de esto porque para mí no es necesario hablarlo, lo tengo muy claro".

Y luego Diego agregó: "Yo elegí Intrusos porque de verdad este programa que durante muchos años, hace muchos años, perseguía un poco a esa gente. Vos, Jorge, estabas tratando de ver qué hacía yo. Y me pongo de ejemplo. De hecho tengo una frase que es ‘¿Se lo contaste a tu mamá? No, se lo conté a Jorge Rial’. Lo dije dos o tres veces y todo. Con esto me parece que si hoy pudiéramos tocarnos, nos daríamos la mano y sería el sello perfecto a que entendí que hay que esperar que la otra parte te entienda y que la otra persona también tiene su tiempo de maduración".

"Pero esto no es de ahora, sino de hace años. Hay que dar el tiempo. Yo no me enojo, no tengo problema, yo nunca me escondí. Hice lo que quise y estuve con quien quise. Pasa que también hay un respeto para no meterse. Si mi mujer se llamara Norma y tuviera cuatro hijos, tampoco lo diría", señaló contundente el actor.