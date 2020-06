Natti Natasha fue repudiada en las redes y la esposa de Daddy Yankee salió en su defensa

La cantante y compositora dominicana de 33 años, Natti Natasha, se encuentra en la feliz semana de estreno de su canción "Que Mal Te Fue" ya disponible en Youtube. Pero al parecer no todos sus seguidores tomaron de buena manera el lanzamiento.

Natti compartió a través de su Instagram personal un video con una pequeña parte de su nuevo tema, el cual tuvo gran repercusión en tan solo tres días.

"Dicen que hablar claro nada cuesta !!!! Vayan a mi canal de YouTube y vean mi primer vídeo dirigido por mi en Cuarentena (Casero) #Quemaltefue Perdiste a la Baby, tu ex Rude Gyal #Nattinatasha Disponible en todas las plataformas" fue el texto que acompaño el breve clip de Natasha.

"Que cosa tan ordinaria" "No me gusto" "No hagas eso" y “El mundo sufriendo y ella enfocada en enseñar todo” son algunos de los comentarios negativos que recibió Natti Natasha con su publicación, a lo que rápidamente fue contrastado con comentarios de cariño y apoyo por parte de sus followers, entre ellas alguien muy especial, la esposa del cantante Daddy Yankee que no dudó en responder y ayudar a la latina.