La experiencia aterradora que vivió Sofía Pachano: "Desde ese día no duermo"

View this post on Instagram

Este es un fragmento de un chat de ayer con una amiga... Los que me siguen saben que estoy en el campo y que estoy sola desde que se fue Augusto, muchos insisten en que les diga dou0301nde estoy (por chusmas asumo... porque el dou0301nde tengo la casa no es un dato que necesiten saber siii o siii...y no entienden cou0301mo insisten!! ) Pero bau0301sicamente no lo digo por SEGURIDAD. El lunes me pasou0301 lo que leen... lo saque a los gritos...desde ese diu0301a duermo mal, me despierto con cualquier ruido que escuche afuera y bajo a chequear por las ventanas si hay alguien en el terreno... Es la primera vez en los 82 diu0301as que dudo quedarme en este lugar privilegiado rodeado de naturaleza y sin virus... POR QUEu0301? Porque un macho decidiou0301 meterse en la propiedad privada de una mujer sola... anda a meterte en lo de mi vecino a ver si no te saca a escopetazos... Asiu0301 vivimos las mujeres cuando estamos solas... con miedo! Al llegar a casa, cuando caminamos, cuando nos tomamos un taxi, cuando nos bajamos del colectivo...y hasta en tu propia casa...CON MIEDO a que nos violen, CON MIEDO a que NOS MATEN... #niunamenos ud83dudc9c (MENSAJE POST LEER SUS COMENTARIOS) 1) Gracias por la preocupaciu00f3n y los mensajes de cariu00f1o 2) Tengo alarma, tengo perro que ladra cada vez que hay algo raro... 3) Tengo ALTA red de vecinos cerca (muy cerca)... les avise a los que tengo mu00e1s confianza 4) Esta es mi casa tambiu00e9n, no voy a irme corriendo a Capital (para los que me dijeron u00c1NDATE DE AHu00cd) ... es como que me contesten u201cno te tomes mas un taxiu201d u201cno llegues cuando es de nocheu201d... esa no es la soluciu00f3n ...TENEMOS QUE LOGRAR SENTIRNOS SEGURAS, tenemos que seguir luchando para que esto pase. ud83dudc9c