El inquietante llamado que desveló a Sofía "Jujuy" Jiménez a la medianoche

Separada recientemente del tenista Juan Martín del Potro, la modelo y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez contó hace unos días qué requisitos deberían cumplir aquellos que quieran conocerla, o invitarla a salir.

Este miércoles, cerca de la medianoche, Jujuy contó desde las historias de su Instagram que una persona consiguió su número de teléfono y la estuvo llamando por WhatsApp durante la noche. “Todo bien, no sé de dónde sacarán mi celular, pero no da que llamen a esta hora, así porque sí, desconocido. No, malísimo, eso no se hace está mal", reclamó indignada y con justa razón.

Además, en el texto Sofía consultó a sus seguidores que voten si bloqueaba automáticamente a esta persona o no, por haberse atrevido a llamarla sin presentarse o algo antes. La modelo se desveló con el llamado y aprovechó para seguir despierta viendo un capítulo de su serie.