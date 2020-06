Dura confesión de Ivana Icardi: "Pensé muchas veces en matar a..."

En una entrevista brindada a la revista española Lecturas, Ivana Icardi habló de la difícil situación que vivió con su papá, Juan Carlos Icardi, por tratar de defender a su madre, Analía Rivero, de sus maltratos.

"Mi hermano pequeño (Guido Icardi) y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre", dijo. Luego aseguró que "muchas veces" había pensando en matar a su padre, a quien finalmente terminaron por denunciar.

Noticias Relacionadas ¡Tremendo! Wanda Nara le embargó todas las propiedades a Maxi López

Al ser consultada por estas declaraciones, su cuñada, Wanda Nara, se manifestó a través de su abogada, Ana Rosenfeld, quien en Fantino a la tarde, leyó un mensaje que le envió la mediática desde Italia: "Es absolutamente falso, el papá de Mauro es un santo y ella inventa cualquier cosa con tal de tener prensa".

Hace unos días atrás, empapada en llanto, Ivana había confesado que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por reconciliarse con sus parientes. "El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida. Me encantaría poder perdonar a mi padre. Lo he intentado miles de veces por todas las cosas que hemos pasado y me ha defraudado. Me encantaría tener la fuerza de perdonarlo cuando salga de aquí, y poder ser una persona libre de esa carga que no me hace bien".

En ese momento, hasta había manifestado su intención de reconciliarse con Wanda. "Con este ego de querer tener siempre la razón yo a lo mejor me he peleado mucho con ella y quizá es el momento en el que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente. Y perdonarla a ella por las cosas que han pasado", había dicho.