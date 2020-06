¡No se guardó nada! El retro body paint de Moria Casán del que todos hablan

Moria Casán recordó sus épocas doradas con una imagen super jugada. En su cuenta oficial de Instagram se mostró con su cuerpo cubierto de pintura, una producción al borde de la censura de para la reglamentación de la conocida red social.

Recordemos que en los últimos días, Moria estuvo envuelta en una polémica al hablar sobre su relación con Jorge Rial, a partir del vínculo que se rompió luego que ell lo reemplazara en "Intrusos" en 2018. En ese sentido, la ex vedette calificó al periodista de "desagradecido" y agregó: "No me gusta su esencia, me parece oscurito".

Tras la polémica, Moria habló con Marcelo Polino en Radio Mitre."No estoy odiada. En el odio se te va una energía de mierda, es como un polvo mal echado. Me parece una persona desagradecida. Pero no me importa, no es que me tenga que agradecer nada. No me gusta su esencia, me parece oscurito".

Y concluyó: "No estoy mal con él, yo creía muchísimo en Jorge, pero es un tipo que tiene actitudes que no condicen con un buen ser humano. No pasó nada en particular. En su momento fue una persona que yo elegí (para mi programa), cuando nadie lo quería a él. Él entró al canal gracias a mí".