Nati Jota compartió un brutal audio con el que fue acosada

Nati Jota hizo público un audio repudiable que recibió como respuesta a una de sus tantas historias de Instagram, en el que dos hombres la agreden verbalmente: “Gracias pu..., pu..., puti..., reventada, me ahorco el ganso viendo las fotos tuyas, hija de pu...".

Esta situación llevó a la periodista a reflexionar sobre la violencia machista, que, en este caso, se manifestó de forma verbal: "Esto es solo una expresión de una manera de vernos y creer que pueden dirigirse a nosotras. Es solo un modo de exteriorizar una concepción que tienen nuestra, de lo que somos, de lo que merecemos. ¿Te incomoda? Esto pasa todo el tiempo expresado en millones de formas. ¿Ahora entendés por qué estamos tan enojadas?", expresó preocupada.

"Es la sociedad enferma. Es una consecuencia de lo que todos también vivimos y avalamos tantos años. Con putearlo a él no ganamos nada. No sirve. Prefiero armar este debate y ojalá curar, aunque sea a un par más. Ojalá escuchando esto se despierte algún otro. ¿Entendés por qué no hay que ser un machirulo?", agregó.

"Suena bruto, pero esta misma manera de vernos es la que tienen los que nos violan y nos matan. Te lo juro, no es exagerado", cerró en Instagram.

Consultada por RatingCero.com sobre la agresión sufrida y su decisión de hacerla pública, Nati Jota afirmó: “A nivel personal, me parece que es un chico medio joven. Le respondí para hacerlo reaccionar y para que piense. Por eso no puse su nombre. Pienso que es un potencial peligro esa persona, cuando escuchás el odio con el que habla. El que lo escucha me entiende. Da miedo. Al mismo tiempo, me pareció más constructivo lograr una conciencia colectiva. Se pueden mejorar más las cosas de ese modo”.