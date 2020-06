Filtran cuánto gasta Marcelo Tinelli para mantener a su familia ensamblada

View this post on Instagram

Feliz de ser el padre de estos 5 compau00f1eros de ruta, du00e1ndonos siempre ese amor indestructible. Gracias por enseu00f1arme permanentemente. Miro a la vida todos los dias y le agradezco y le sonru00edo. Los amo @micatinelli @candelariatinelli @frantinelli1 @juanittinelli1 y Lolitou2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f